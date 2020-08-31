ПСБ: В начале недели ждем продолжения покупок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ по итогам прошлой недели снизилась до 6,10% годовых (-12 б.п.). Рост цен длинных рублевых облигаций происходил в четверг и пятницу на новостях об изменении стратегии ФРС в формировании долгосрочной монетарной политики. Новый подход американского Центробанка допускает превышение 2% таргета по инфляции, что предполагает сохранение монетарных стимулов (низких ставок и вливаний ликвидности) продолжительное время. Такая стратегия ФРС предполагает более слабый доллар и дает возможность Центробанкам развивающихся стран также проводить стимулирующую политику продолжительное время, что позитивно для локальных облигаций ЕМ.

При этом риски повышения долларовой инфляции в долгосрочной перспективе оказывают давление на цены длинных евробондов. Доходность Russia-42 выросла до 3,28% годовых (+13 б.п. за неделю), Russia-47 – до 3,225 (+9 б.п.).

В начале этой недели внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. Оптимизм в отношении ЕМ поддерживают августовские данные по восстановлению деловой активности в Китае (композитный PMI — 54,5 пункта по сравнению с 54,1 в июле). В ближайшие дни ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,00 – 6,10% годовых.