«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 31 августа в коридоре 1255-1280 пунктов

В пятницу, 28 августа, основные западные фондовые индексы закрылись по-разному, европейские преимущественно снизились, а американские выросли. Разнонаправленно вели себя и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,06%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару незначительно вырос на 0,06%. Среди лидеров роста – «Полиметалл» (+4,22%) и «Полюс» (+1,08%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,57%.

Утром понедельника большинство фондовых площадок стран АТР росло на 0,7-1,4%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 516 п., на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя исторический максимум. Утренний рост азиатских бирж задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2950-3010 пунктов, по индексу РТС — 1255-1280 пунктов. Сегодня «Газпром» и «Аэрофлот» опубликуют финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие.

В пятницу рубль продолжил начатое в четверг восстановление. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 74,0125 руб. (-95,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 88,0550 руб. (-54,50 коп.). Более быстрое снижение доллара связано с ростом валютной EURUSD на мировом рынке с 1,1820 до 1,1905. Утром нефть торговалась с повышением к уровню закрытия пятницы, это создает благоприятный внешний фон перед началом торгов рублем, его восстановление может продолжиться. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 73,3-74,8 руб., для европейской валюты — 87,2-88,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»