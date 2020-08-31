Комментарии

ПСБ: Сокращение доходов населения значительно скажется на доходах туристического сектора Начиная с 2016 г. в России растет доля организованного туризма. Отрасль развивается за счет гибкого взаимодействия с рынком путем изменения средней стоимости путевки. Однако прослеживается значительная зависимость между объемом проданных путевок (особенно зарубежных) и среднедушевым доходом, что может пагубно сказаться на отрасли в ближайшие 1,5 года. Дополнительное сокращение сектора обусловлено закрытыми границами в ряде стран и возможными карантинными ограничениями из-за второй волны коронавируса. Мы прогнозируем во втором полугодии 2020 г. снижение туристического рынка на 23% г/г, а в 2021 постепенное восстановление на 5%.



Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Ведущий аналитик

ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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