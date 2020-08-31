ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные

Сегодня в ходе дня ожидаем удержание индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2950-3000 пунктов с возможностью отступления к его нижней границе в случае ухудшения мировой конъюнктурыВ случае стабильной ситуации на внешних площадках, американская валюта к концу сессии может уйти ниже 74 рублей. При этом на ближайшие сессии для пары доллар/рубль актуальной остается верхняя половина диапазона 70-75 рублейВ начале недели ждем продолжения покупок рублевых облигаций. Оптимизм в отношении ЕМ поддерживают августовские данные по восстановлению деловой активности в Китае

Группа ЛСР (ПОКУПАТЬ) в I полугодии увеличила чистую прибыль на 38%, до 2,6 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала неплохие финансовые результаты по итогам полугодия на фоне неблагоприятной экономической обстановки. Росту выручки способствовало увеличение цен реализации на 5% г/г и объемов проданных площадей на 8% г/г. Из сегментов бизнеса лучше выглядели результаты в Санкт-Петербурге, где удалось существенно нарастить EBITDA (+54% г/г). Программы по оптимизации затрат сказались на операционной прибыли. Позитивным моментом является и вероятная выплата промежуточных дивидендов за I полугодие в размере 20 руб./акция (общая сумма выплат, в случае одобрения акционерами, может составить 2 млрд 60,604 млн руб.). Дивиденды группы по итогам 2019 года составили 30 руб./акция, общая сумма - 3 млрд 90,906 млн руб. По итогам 2018 года - 78 руб./акция. При текущих котировках дивидендная доходность составит 2,6%. В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы акций компании.

Прибыль Татнефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО во II кв. на 30% ниже I кв. - 17,6 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение финрезультата компании было ожидаемым на фоне слабой ценовой конъюнктуры во 2 кв. Однако результаты по прибыли и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка, а по выручке - чуть хуже, что обусловлено сократившимися объемами продаж нефти и в целом снижением операционных показателей из-за сделки ОПЕК+. Мы оцениваем отчетность Татнефти как умеренно негативную, но ожидаем восстановления в 3-4 кварталах на фоне улучшения ценовой конъюнктуры (ждем возврата цен на нефть в 40-42 долл./барр. в терминах среднеквартальных).

Фосагро (ДЕРЖАТЬ) во 2 кв. 2020 г. увеличила EBITDA на 11% г./г. до 20,3 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Значительный рост чистой прибыли ФосАгро во втором квартале вызван эффектом курсовых разниц (15 млрд руб.), а увеличение рентабельности EBITDA на 2% до 34% г/г вызвано девальвацией рубля. Финансовые результаты компании оказались близки к консенсус прогнозам. Несмотря на то, что на текущий момент компания полностью отказалась от поставок MAP/DAP удобрений в США, ФосАгро имеет крупных покупателей со стороны Индии. Восстановление спроса со стороны стран южного полушария продолжится в третьем квартале, что позволит ФосАгро увеличить денежный поток для дальнейших выплат дивидендов.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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