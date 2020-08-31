ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - возвращение «золотой лихорадки»

За прошедшую неделю, с 24 по 28 августа, российский фондовый рынок демонстрировал неуверенность и отсутствие чёткого тренда. Индекс МосБиржи за неделю ещё немного понизился, всего на 0,5%, до 2980,17 пункта, а индекс РТС, наоборот, вырос, но лишь на 0,3%, до 1265,62 пункта. Цена нефти Brent на прошлой неделе выросла на 2,5%, а цена золота вновь начала расти и повысилась на 1,3%.

Акции российских золотодобывающих компаний отреагировали на растущее в цене золото бурным ралли. Что касается акций нефтегазового сектора, то их реакции на рост цены чёрного золота не было заметно, гораздо большее воздействие на котировки акций этого сектора оказали слабые финансовые результаты крупнейших корпораций по МСФО за второй квартал. Кроме бумаг золотодобывающих компаний, неплохой рост котировок показали акции отдельных эмитентов розничной торговли, электроэнергетики и технологий.

Безусловным чемпионом по росту на прошедшей неделе стали бумаги золотодобытчика Petropavlovsk, рекордно подорожавшие на 19%, до 36,95 руб. за бумагу. Кроме роста цен на золото, позитивным драйвером для этих бумаг могло стать ожидание улучшений в корпоративном управлении после конвертации облигаций в акции эмитента и последующих перемен в составе мажоритарных акционеров. Наша целевая цена по бумагам группы Petropavlovsk составляет 40 руб., рекомендацию мы снизили с «покупать» до «держать», так как бумаги находятся уже вблизи целевой цены.

Сильнее рынка на прошлой неделе упали акции «Фармсинтеза», подешевевшие на 6,3%, до 7,26 руб. за бумагу. Причины падения акций, особенно на фоне того, что компания занимается разработкой вакцины от Covid-19, пока неясно. Вероятно, падение могло быть связано с тем, что рынок ожидает не самых лучших результатов эмитента за первое полугодие 2020 года. У нас нет целевой цены и рекомендации по акциям «Фармсинтеза».

Мы считаем, что на этой неделе индекс РТС проведёт в коридоре 1270-1310 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале значений 2990-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»