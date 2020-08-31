Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 августа: 4 693,3999 руб/1 г золота и 65,6300/1 г серебра
31 августа 2020
ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 693,3999 руб.
- 1 грамм серебра - 65,6300 руб.
- 1 грамм платины - 2 231,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 5 231,2900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,6900 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2700 р. (0,41%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,1101 р. (1,11%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
51,5298 р. (0,98%).
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