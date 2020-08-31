«Фридом Финанс»: Волна оптимизма двигает индексы к новым высотам

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 августа американские индексы вновь завершили ростом. S&P 500 поднялся на 0,67%, до 3508 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум, благодаря позитивной динамике акций технологического сектора. Dow Jones прибавил 0,57%. NASDAQ, повысившись на 0,6%, установил новый рекорд, несмотря на смешанную динамику в течение дня. Поводом для роста рынок обеспечила статистика, данные которой оказались лучше прогнозов.

Все 11 секторов S&P 500 закрылись в зеленой зоне. Лучше рынка выглядела энергетическая, обрабатывающая и высокотехнологическая отрасли, набравшие более 1%. Среди отстающих оказался сектор здравоохранения (+ 0,2%).

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Инвесторы продолжают оценивать новый курс ФРС в отношении контроля инфляции. Рынок ожидает развернутых комментариев по поводу новой стратегии американского регулятора. Вновь обострился конфликт между США и Китаем: в ближайшие дни может быть проведена сделка по покупке американского бизнеса TikTok.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в США продолжает снижаться, в штатах Солнечного пояса наблюдаются признаки улучшения, но ситуация с эпидемией на Среднем Западе вызывает все больше опасений.

В фокусе внимания инвесторов обсуждение пакета экономических стимулов. Нэнси Пелоси отклонила предложение главы администрации Белого дома увеличить финансовую помощь на $300 млн, до $1,3 млрд. По мнению спикера палаты представителей, этот объем должен составлять $2,2 млрд. Рынок по-прежнему ожидает, что окончательная сумма будет на уровне $1,5 млрд.

Ключевые фондовые индексы АТР завершили пятничные торги разнонаправленно. Японский Nikkei снизился на 1,49% на фоне новости о решении премьер-министра Синдзо Абэ уйти в отставку. Китайский CSI300 вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng — на 0,36%. Европейский Stoxx 50 снизился на 0,47%.

Спрос на безопасные активы растет. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 0,72%. Октябрьский фьючерс на Brent опускается на 0,38%, до $45,05. Золото растет на 1,81%, до $1964. Аппетит к риску умеренный. Мы ожидаем, что индекс S&P500 стартует ростом около отметки 3516 пунктов.

Результаты за второй квартал сегодня представит разработчик платформы для проведения видеоконференций Zoom Video Communications (ZM). Консенсус-прогноз предполагает почти трехкратный рост выручки по сравнению с прошлогодним показателем, до $500 млн, при EPS на уровне $0,37 по сравнению с $0,08 за аналогичный период 2019-го. Полагаем, что компания может отчитаться лучше ожиданий, благодаря высокому спросу на видеоконференции в период пандемии.

Результаты за второй квартал 2 сентября представит одна из крупнейших сетей непродуктовой розницы Macy`s. По прогнозу, выручка компании составит $3,46 млрд, скорректированная EPS — $1,8. Финансовые показатели ретейлера находятся под давлением из-за закрытия магазинов в период карантинных ограничений и массового перетока покупателей на онлайн-площадки.

Также квартальный отчет на этой неделе выпустит Broadcom (AVGO). Согласно среднерыночным ожиданиям, выручка компании вырастет на 4,5% г/г, до $5,7 млрд, EPS повысится на 1,5% г/г до $5,24. При этом прогнозируется ускорение темпов роста обоих показателей по сравнению с первым кварталом, по итогам которого выручка повысилась на 4,08%, а EPS составила $5,14.

Наконец, отчетность за минувший квартал опубликует провайдер решений для электронного документооборота DocuSign (DOCU). Благодаря повышенному спросу на решения для удаленного документооборота в период пандемии ожидаются положительные результаты. Прогноз закладывает рост выручки на 35% г/г, до $319 млн, при повышении EPS в восемь раз к результату прошлого года и снижении на 33% кв/кв, до $0,08.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 15 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень $3500. При этом признаки слабости сохраняются. Хотя MACD по-прежнему на положительной территории, индикатор RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности, что усиливает вероятность скорой коррекции. В то же время S&P500 закрепился выше ближайшей поддержки на уровне 3360 пунктов. С учетом этого полагаем, что в результате возможной коррекции ниже этой отметки индекс не уйдет.