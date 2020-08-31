Альфа-Банк: Российский рынок акций сегодня будет восстанавливаться
31 августа 2020
Динамика российского рынка акций в минувшую пятницу была сдержанной, отмечают аналитики Альфа-Банка: индекс РСТ по итогам дня не изменился и завершил день на отметке 1 265 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 1,1% до 2 989 пунктов, несмотря на сильный курс рубля (который укрепился на 1,3% до 74,01 руб./долл. на фоне поддержки индекс РТС).
Цены на нефть на закрытии росли – цена Brent повысилась на 1,6% до 45,81 долл./барр., демонстрируя рост на протяжении пятой недели подряд.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что российский рынок акций сегодня будет восстанавливаться. Российский рынок акций сегодня будет следовать мировым аналогам и на открытии будет расти на фоне новостей о смягчении монетарной политики ФРС. Динамика цен на нефть и укрепление курса рубля усиливают оптимизм.
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