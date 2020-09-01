«Фридом Финанс»: Рынок отступил на минимумы начала августа

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние рынки сегодня подают противоречивые сигналы. После позитивного старта на азиатской ночной сессии (до +1%) к утру Европа открылась смешанно. Вечером динамика перешла к снижению на уровне 0,5%. Индексы США открыли неделю разнонаправленно. Среди глобальных инвесторов наблюдается падение интереса к активам развивающихся стран: индекс MSCI Emerging markets теряет более 2,5%, что в последние месяцы с ним случалось нечасто.

Brent немного в плюсе. Сегодня котировки нефти в очередной раз подходили к многомесячному максимуму около $46,5, но позднее отошли немного ниже. Фактор ураганов в Карибском бассейне перестал действовать, но при этом сильного отката не произошло. Напротив, нефть стремится удержаться вблизи $46. Это дает основания ожидать дальнейшего продвижения в диапазон $46-47. Не исключаем на этой неделе достижения новых полугодовых максимумов.

РТС умеренно снижается, теряя в пределах 0,5%. Валютный индикатор российского рынка вернулся на минимумы последних недель и сейчас торгуется возле планки 1260 пунктов. На наш взгляд, за этим последует технический подъем ближе к 1280-1300 пунктов. К концу недели рынок может закрепиться чуть выше данного диапазона.

Индекс Мосбиржи также в минусе, перевалив ниже планки 2970. После трех подряд падающих сессий рынок отступил вниз на минимумы начала августа. Не исключено, что будет попытка снижения на 2950. Но затяжного даунтренда мы пока не предвидим. Вероятнее всего, уже во вторник будет отскок вверх в зоне 2990-3020 пунктов. До конца недели ожидаем преимущественно боковой тренд в индексе.

Несмотря на слабый внешний фон, сегодня активно растут бумаги Фосагро (+2,9%) и Яндекса (+2,8%). Первая растет на фоне позитивной публикации отчета в пятницу. Фосагро нарастила на второй квартал выручку на 3% и предвидит во втором полугодии рост цен и спроса на удобрения. Запланированы квартальные дивиденды в размере 33 рублей на акцию (1,2%). Сегодняшним ростом акции Фосагро практически полностью закрыли снижение последних двух недель. На фоне позитивных ожиданий мы можем увидеть дополнительный рост не выше 2860 рублей за штуку. А это дает довольно скромный потенциал роста от текущих значений не более 2% на горизонте 1-2 недель. Для покупки советуем дождаться новой коррекции до отметки не выше 2730 рублей.

Яндекс пошел на вторую волну спекулятивного роста. После достижения отметки 5135 рублей и последующего падения на 4760 мы видим новую попытку разогнать бумагу выше 5100. Вероятно, у игроков это получится, но приоритетный сценарий по акции – вниз. Уже на этой неделе Яндекс может упасть до 4700 за акцию.

Доллар и евро сегодня без сильного продвижения от пятничных уровней. Американская валюта торгуется в коридоре 73,6-74,3. Европейская держится в диапазоне 87,6-88,7 рублей. Рынок пытается нащупать локальное дно по обеим парам, прежде чем двинуться дальше вверх. Мы ожидаем на ближайшей сессии доллар до 74,7 и евро до 89,2.