ИАЦ «Альпари»: Рынок прожил август с достоинством

Российский фондовый рынок пережил август, и это хорошая новость. Финальный торговый день месяца закрывается в минусе, но это совсем не повод для грусти: по итогам месяца ключевые индексы остались с приростом. Индекс МосБиржи и индекс РТС выросли примерно поровну — на 2,3% каждый. Учитывая, сколько ранее было страхов по поводу статуса августа как критического месяца и самого непредсказуемого периода в году, можно говорить, что проблемы явно оказались преувеличенными.

Доллар США за месяц остался при своем — август открывался у 74,45 руб., завершается по 74,05 руб. Однако в этом месяце гринбек подрастал к пику на уровне 76,00, когда Минфин и ЦБ активно работали над сведением госбюджета при всем его не самом красивом дефиците. Евро вырос на 1% к рублю во многом за счет сильной позиции евровалюты на мировом валютном рынке.

В августе было много волнений в плане геополитики: то тень белорусских протестов стала видна на российской экономике, то происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным мало понравилось рынкам капитала. Но на самом деле в большинстве случаев август проходит нейтрально, но память о волатильности остается надолго и становится благодатной почвой для предрассудков.

Впереди осень с логичным скачком инфляции после сентября, теоретическая вторая волна заболеваемости коронавирусом, которая может временно прятаться за сезонными простудами, активность потребителей, а значит, сохранение баланса в экономике. Осень совершенно точно будет насыщенной, главное — не пропустить этот момент.

Для индекса МосБиржи актуален торговый коридор на ближайшее время в пределах 2950-3010 пунктов, индекс РТС проторгуется в диапазоне 1250-1270 пунктов. Доллар США может стабилизироваться в рамках 73-75 руб., где ему и следовало бы находиться, а евро закрепится внутри 87-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»