Комментарии

ПСБ: ПАО «ФосАгро» представило финансовую отчетность по МСФО Результаты EBITDA оказались немного лучше ожиданий. Рост финансовых показателей сопровождался увеличением производства и объема продаж. Чистая прибыль во 2 кв. 2020 г. выросла на 77% г/г за счет курсовых разниц, при этом чистый денежный поток снизился на 80% г/г. ПАО «Промсвязьбанк» Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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