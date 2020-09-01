ПСБ: Пара доллар/рубль уйдет ниже 74 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, поддержку ему может оказать динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня демонстрируют позитивную динамику по отношению к доллару. При этом стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть ниже 46 долларов за баррель, не даст дополнительных поводов к направленному движению в национальной валбте. Учитывая это ожидаем попыток отступления пары доллар/рубль ниже 74 рублей в начале торгов. В дальнейшем, на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке, снижение может быть продолжено, что приведет к закреплению доллар ниже данной отметки. При этом на горизонте ближайших сессии пар доллар/рубль скорее всего продолжит движение в верхней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что в понедельник рубль понес потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, удержав позиции чуть выше 74 рублей, евро прибавил 0,4%, поднявшись в район 88,4 рубля.