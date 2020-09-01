ИАЦ «Альпари»: Продавцы доллара усиливают позиции российской валюты

В понедельник, 31 августа, по итогам дня российская валюта немного подешевела к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,08% до 74,07 руб., евро/рубль -— на 0,37%, до 88,38 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 99,01 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего повышения нефтяных котировок. На азиатской сессии цена на нефть марки Brent поднималась на 2,3%, до $46,50.

В начале новой недели оптимизму на всех рынках способствовали положительные данные из Китая, которые указали на продолжающийся рост активности в секторе услуг в августе. А спокойствие в отношениях между США и Китаем усилили «бычий» настрой в рисковых активах.

Индекс деловой активности в сфере услуг в августе вырос до 55,2 против 54,5 в июле (прогноз был 54,0). Индекс деловой активности в промышленном секторе в августе составил 51,0 против 51,1 в июле (прогноз был 51,1).

Сегодня утром вышли данные от Caixin/Markit. Они показали, что индекс деловой активности в промышленности Китая в августе до 53,1, с 52,8 в июле. Индекс растет четвертый месяц подряд и достиг наиболее высокого уровня с января 2011 года.

В четверг, 1 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала до $45,75, индекс доллара пробил отметку 92 п., опустившись до 91,77 п. Стимулы ФРС, направленные на компенсацию экономических последствий пандемии коронавируса, нанесли ему ущерб. Джером Пауэлл добил его изменением политики Федеральной резервной системы США в отношении инфляции.

У рубля появился шанс вернуться к уровню 72,70 руб., на котором цена консолидировалась две недели перед тем, как поднялась до 76 руб. Для закрытия длинных позиций против рубля продавцам нужно закрыть день ниже 73,60 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»