ПСБ: Сохранить мировым рынкам «бычий» настрой позволяет рост акций технологических компаний

Информация об успехах в разработке вакцины, а также стимулирующая монетарная политика ведущих центральных банков. На следующей неделе в Конгрессе США должно возобновиться обсуждения нового пакета стимулов, что должно оказать поддержку. На этом фоне ключевые американские индексы переписывают исторические максимумы. В частности, индекс S&P 500 по итогам августа показал максимальный с 1986 года рост для этого месяца (+7,01%). При этом вчера только индекс Nasdaq (+0,6%) смог подрасти, что, вероятно, связано с ребалансировкой крупными фондами своих позиций в конце месяца.

Сдержать рост способна геополитика. В отношениях между США и Китаем сохраняется напряженность, пусть и несколько ослабшая. Также опасения вызывают и темпы распространения коронавируса: число заболевших в США превысило 6 млн человек. В тоже время нивелировать опасения позволяет относительно неплохая макроэкономическая статистика и ослабление курса доллара, что поддерживает сырьевые товары и фондовые индексы развивающихся стран.

Сегодня настроения на мировых рынках нейтральные. Азиатские фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне на фоне данных PMI в секторе промышленности Китая от Caixin (53,1 пункт), а также анонсированным мерам поддержки в Ю. Корее. Символический рост показывают фьючерсы на индексы в США, где инвесторы по-прежнему отдают предпочтение технологическим компаниям. Сегодня в центре внимания индексы PMI в промышленности ЕС и ISM в США.

Вчера индекс МосБиржи (-0,5%) не смог зафиксировать рост начала торгов и перешел к снижению, чему мог способствовать переток индексных фондов из ключевых фишек в акции Яндекса (+3,5%), которые были включены в MSCIRussia. Сегодня, учитывая умеренно-оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов. Для индекса Мосбиржи диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключаем тестирования его нижней границы.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк