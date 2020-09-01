«Фридом Финанс»: Котировки в поисках вектора

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи не сумел удержаться в плюсе. В лидеры роста вышли акции Яндекса (+5,28%), в очередной раз последовавшие за Nasdaq. В аутсайдерах оказались бумаги Роснефти (-1,94%) на ожиданиях информации об инвестициях в восстановление добычи на месторождениях Сахалинморнефтегаза. Пара USD/RUB укрепилась до 74 после трех дней снижения подряд.

Газпром (-0,98%) отчитался по МСФО за полугодие. Результат по прибыли мы оцениваем как успешный с учетом восстановления мировых цен на газ и планируемого сокращения CAPEX на 300 млрд руб. Однако инвестсообщество отреагировало на релиз умеренно негативно. На динамику котировок Газпрома повлияли сезонные и технические факторы, а также краткосрочные опасения, связанные с ослаблением активности из-за сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС и с неоднозначными оценками эффекта от реализации программ поддержки спроса в РФ.

Акции ГК ПИК (+1,21%) продемонстрировали защитные свойства. Чистая прибыль девелопера по МСФО за первое полугодие увеличилась на 87,1%, до 18 млрд руб. Это позволяет прогнозировать результат на уровне 47 млрд руб. по итогам года. Темпы прироста выручки компании в первом полугодии отражают риски реализации этого прогноза. Но, если даже прибыль будет в районе 40 млрд руб., в акциях ПИКа сохранится высокий потенциал роста до конца года.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,5-74,95, прогноз по индексу Мосбиржи: 2925-3010 пунктов.