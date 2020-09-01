ПСБ: Сегодня настроения на мировых рынках нейтральные

Учитывая умеренно-оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов. Для индекса Мосбиржи диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключаем тестирования его нижней границы. На горизонте ближайших сессии пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней половине диапазона 70-75 рублей. Приверженность ФРС мягкой монетарной политике активизировала спрос на керри-трейд и гособлигации развивающихся стран

EBITDA Газпрома (ПОКУПАТЬ) во II кв. совпала с прогнозом, прибыль выше ожиданий - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Как ожидалось, 2 кв. стал непростым для компаний нефтегазового сектора. То, что Газпром покажет ухудшение финрезультата было понятно, учитывая резкое падение цен на углеводороды. Мы оцениваем отчетность Газпрома скорее нейтрально, отмечая, что по прибыли результаты все же оказались лучше ожиданий. Также мы считаем, что в 3 кв. финрезультаты Газпрома будут заметно лучше, учитывая позитивные изменения на рынке углеводородов. Что касается выплаты дивидендов, то даже с учетом более слабых результатов во 2 кв. и ухода FCF в отрицательную зону, мы ждем, что по итогам 2020 г. Газпром сможет выплатить от 8 до 8,8 руб./акцию, что дает доходность от 4,4 до 4,8% (от цен на 31.08.2020). Наша рекомендация по Газпрому составляет 246 руб./акцию, потенциал роста – 35%.

ПИК (-) в I полугодии увеличил EBITDA в 1,8 раза, до 27,5 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания представила сильные финансовые результаты. Рентабельность по EBITDA выросла до рекордных 20%. Рост выручки и рентабельности стал результатом расширения присутствия в сегменте реализации проектов по заказу инвесторов, а также роста цен.

Выручка Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) в первом полугодии 2020 года снизилась на 52% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Как и другие авиакомпании, Группа сильно пострадала от последствий карантинных мер. Компания значительно сократила международные рейсы в первом полугодии. Мы считаем, что по мере возобновления международных перелетов и открытия границ, операционные и финансовые показатели могут вернуться к докризисному уровню. В центре внимания инвесторов также остаются условия по размещению дополнительной эмиссии акций.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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