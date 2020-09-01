«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 1 сентября в коридоре 1245-1270 пунктов

В понедельник, 31 августа, большинство западных фондовых индексов снизилось. Вслед за общемировой тенденций понизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,47%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару просел сильнее, на 0,55%. Среди лидеров снижения – «Детский Мир» (-3,1%) и «Магнит» (-2,34%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,78%.

Утром вторника, 1 сентября, большинство рынков стран АТР умеренно росло в пределах 0,1%. Исключением был австралийский ASX, который терял около 1,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 504 п., на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских площадок задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2935-2995 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 74,0750 руб. (+6,25 коп.). Европейская валюта выросла до 88,3800 руб. (+32,5 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом валютной EURUSD на мировом рынке с 1,1900 до 1,1935. Утром вторника нефть торговалась с повышением к уровню закрытия предыдущего торгового дня, это создает благоприятный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 73,3-74,8 руб., для европейской валюты — 87,5-89,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»