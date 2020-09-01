Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 сентября: 4 644,5000 руб/1 г золота и 64,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 644,5000 руб.

1 грамм серебра - 64,9000 руб.

1 грамм платины - 2 206,7500 руб.

1 грамм палладия - 5 163,3198 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8999 р. (1,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,11%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9500 р. (1,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 67,9700 р. (1,30%) . dims

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