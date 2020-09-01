Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 сентября: 4 644,5000 руб/1 г золота и 64,9000/1 г серебра
1 сентября 2020
ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 644,5000 руб.
- 1 грамм серебра - 64,9000 руб.
- 1 грамм платины - 2 206,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 5 163,3198 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,8999 р. (1,04%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7300 р. (1,11%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,9500 р. (1,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
67,9700 р. (1,30%).
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