«Фридом Финанс»: Внешний фон внушает оптимизм

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 31 августа два из трех ведущих американских фондовых индексов завершили в минусе. S&P500 по итогам дня опустился на 0,22%, до 3500 пунктов, Dow Jones — на 0,78%. Одной из причин этого стало отсутствие в выступлении вице-председателя ФРС Ричарда Клариды конкретики относительно использования новых инструментов монетарного стимулирования. Инвесторы проигнорировали сообщение о возможности получения разрешения от FDA на использование вакцины от COVID-19 еще до окончания финальной фазы испытаний.

В свою очередь, NASDAQ за день прибавил 0,68%. Лучше рынка выглядели технологический сектор (+0,36%) и отрасль здравоохранения (+0,32%), в числе аутсайдеров были энергетики (-2,2%) и представители обрабатывающей промышленности (-1,5%).

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается в основном позитивная динамика. Инвесторы реагируют покупками на сильные данные по PMI Китая от Caixin Media Co. и Markit, которые зафиксировали максимальное значение индекса с 2011 года. Поддержку рыночным настроениям оказывает сообщение о том, что глава FDA рассматривает возможность одобрения противокоронавирусной вакцины до окончания третьей фазы испытаний, при этом он обещает сохранять политическую независимость.

Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС, в которых инвесторы стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики. Последние дни появляется все больше публикаций, отражающих низкую эффектность принимаемых Федрезервом мер регулирования инфляции. Сегодня свое видение ситуации представит Лейл Брайнард, комментарии которой могут повысить прозрачность новой политики ФРС.

Согласно данным последних опросов, разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом сократился до 2% с 4% в июле на фоне продолжающихся разногласий относительно нового пакета поддержки экономики и ухудшения восприятия расовых протестов.

Ключевые фондовые индексы АТР завершили торги понедельника в зеленом секторе. Японский Nikkei закрылся в нуле, китайский CSI300 вырос на 0,54%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%. Европейский Stoxx 50 прибавляет 0,21%.

Спрос на безопасные активы смешанный. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 0,72%. Золото растет на 1,1%, до $1989. Аппетит к риску умеренный. Октябрьский фьючерс на Brent дорожает на 0,5%, до $45,3. Мы ожидаем старта торгов по индексу S&P500 в зеленой зоне около отметки 3510 пунктов.

Сегодня выйдут данные по динамике августовских индексов деловой активности и занятости в производственном секторе от ISM (прогноз: рост до 54,5 и 45,8 пункта соответственно).

Результаты за второй квартал сегодня представит H&R Block (HRB), второй по величине разработчик налогового ПО и поставщик смежных услуг, связанных с подачей налоговой декларации. Консенсус-прогноз предполагает почти четырехкратный рост выручки с прошлогодних уровне, в результате чего показатель достигнет $596 млн. EPS ожидается на уровне $0,34 благодаря переносу налоговых выплат с первого на второй квартал.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до отметки 17 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит сильно: после отката ему удалось удержаться выше 3500 пунктов при объеме торгов незначительно ниже средних уровней. При этом мы видим признаки краткосрочной слабости. MACD остается на положительной территории, но индикатор RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности, что усиливает вероятность скорой коррекции. S&P500 закрепился на уровне 3360 пунктов, который выступит ближайшей поддержкой. С учетом этого полагаем, что ближайшая коррекция окажется небольшой и котировки не уйдут ниже 3360 пунктов.