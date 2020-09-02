«Фридом Финанс»: Российский рынок выбрался в плюс, невзирая на риски

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 14:00 мск вырос на 0,5%, немного сократив отставание от ведущих американских фондовых индексов, а также от цен на нефть и металлы. Сезонный спад торговой активности закончился. Выходящая за рубежом макростатистика в целом позитивна. Среди краткосрочных рисков остаются искусственное регулирование экономических и рыночных условий, неопределенность в отношении реакции рынка на изменения в политике и риторике ФРС, а также недостаточность мер стимулирования спроса в национальной экономике.

В лидерах роста акции Газпрома. Их поддерживает улучшение информационного фона вокруг компании. В частности, по данным СПбМТСБ российский рынок газа полностью преодолел коронавирусный избыток предложения от независимых производителей, которые снова активно закупают газ на бирже. Риски для Газпрома представляет направленное в Госдуму предложение возложить на него затраты по газификации российских регионов. Если Газпром не получит в качестве компенсации издержек льготы по НДПИ, компании придется увеличить CAPEX на 200 млрд руб. в год до 2030-го. Это на 12% больше заложенных в первоначальный план капзатрат на текущий год 1,6 трлн руб. Впрочем, предложение Единой России относительно участия Газпрома в газификации страны находится на начальной стадии обсуждения.

Акции ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и Сургутнефтегаза снижаются вслед за американскими аналогами, несмотря на позитивную динамику нефти. Инвесторы в США, похоже, напуганы информацией о рисках в отрасли в связи с сезоном ураганов. Негативную роль для инвестиций в бумаги отрасли сыграло и недавнее исключение Exxon Mobil из состава индекса Dow Jones.

С учетом эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках преобладают шансы на завершение сегодняшних торгов на положительной территории.

Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 2925-3010 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,45-74,90 и 88,00- 89,10 соответственно.