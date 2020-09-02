«Фридом Финанс»: Акции показывают равномерный прирост

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки по всему миру сегодня отыгрывают данные по индексам деловой активности (PMI) в Китае, еврозоне и США. Цифры оказались смешанными: Азия в августе наращивает темпы производства, Европа и США их теряют. Американские площадки, ожидая на этом фоне роста стимулов со стороны ФРС, прибавляют до 1%. Биржевые индексы Европы теряют до 2%, Азия в слабом плюсе, сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets растет более чем на 1%.

Дополнительную поддержку российскому рынку оказывают сырьевые площадки. Нефть после просадки утром до $45,5 вновь закрепилась выше $46. Сильная поддержка со стороны покупателей даже на нейтральном рынке дает основания ожидать роста барреля на этой неделе до $47 или даже выше.

Российский РТС на все происходящее реагирует уверенным подъемом в пределах 1,5%. С 1260 пунктов, вблизи которых рынок закрылся накануне, произошел рост выше 1280. На следующей сессии мы закладываем боковой тренд или слабое укрепление не выше 1290 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет на уровне 0,5%, отражая одновременное действие двух разнонаправленных сил: отскока вверх долларовой стоимости акций и укрепление рубля против валюты США. Индекс Мосбиржи сегодня сумел подняться с 2970 до 2990 пунктов и немного выше, но затем отошел к планке 2980, где имеет все шансы закрыть сессию. На среду мы закладываем дальнейший подъем вглубь диапазона 2980-3010 пунктов.

Акции показывают равномерный прирост без явных лидеров. В числе наиболее быстро растущих сегодня металлурги и энергетики: НЛМК (+3,5%), Россети (+3,2%), ИнтерРАО (+2,8%), Норникель (+2,3%). Игроки рынка скупают бумаги, которые особенно сильно теряли в цене в конце августа. Самой перепроданной, несмотря на сегодняшний рост, выглядит акция ИнтерРАО. С текущих 5,3 рубля за штуку вполне возможен подъем до 5,6 в ближайшие сессии. Это дает потенциал прироста более 5%.

Главный аутсайдер сегодня – расписки АО Тинькофф. TCS теряет 4,2% на позитивном общем фоне. Игроки избавляются от перекупленных ранее бумаг практически пятую сессию подряд. Локальным дном может стать 1700 рублей за штуку, что дает потенциал снижения еще 5,5%. Возврат к пикам августа, на наш взгляд, в ближайшие недели маловероятен.

В валютной секции продолжается усиление позиций рубля. Российская валюта отвоевала у доллара еще 50 копеек. Валюта США сегодня доходила до 73,4 впервые с 20 августа. Попытка найти дно может привести доллар к отметке 72,9, от которого с высокой вероятностью возобновится восходящий тренд по паре USD/RUB. Евро сегодня вышел на новый многолетний рекорд по отношению к доллару, превысив отметку 1,20, но в паре с рублем это не было заметно по причине параллельного роста российской валюты. В итоге евро отступил к 87,8, также потеряв порядка 50 копеек за сессию. Ожидаем, что евро упадет не ниже 87,5, а в случае разворота в паре с рублем закрепится выше 88,5 уже в среду.