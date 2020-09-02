ИАЦ «Альпари»: Сентябрь начался с позитива

Российский рынок ударно встретил первый деловой день осени. Ключевые индексы и активы в «зеленом», а это значит, что инвесторы заметили внешний позитив и успешно его реализовали в котировках. Индекс МосБиржи сегодня восстановился до 2977 пунктов и может стабилизироваться в пределах 2960-2985 пунктов. Индекс РТС поднялся на фоне курсовой качки до 1275 пунктов и способен дотянуться до 1285 пунктов, пока настроения положительные.

В металлах и в целом на сырьевом рынке сегодня позитив - на фоне дешевеющего доллара и сильно китайской статистики, дающей надежду на светлое будущее. Никель поднялся к $15700, алюминий - к $1821, и даже золото вышло из режима «камнем вниз» и восстановилось почти к $2000.

На этом фоне акции «НЛМК», «Полиметалла» и «НорНикеля» оказались в числе рыночных лидеров спроса в первый торговый день осени. Последние выросли к 19842 руб., что пока не особенно помогает в преодолении «боковика», но уже при приближении к 20000 руб. шансы на это явно нарастит.

Под давлением оказались депозитарные расписки ТКС «Групп Холдинга», и очень вероятно, что это просто техническая коррекция - стратегически, бизнес выглядит очень сильным.

Дневные новости показали, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности России, согласно расчетам IHS Markit, в августе поднялся до 51,1 пункта против 48,4 пунктов ранее. Это самое сильное значение индикатора за год, основанное на росте показателя новых заказов и увеличении спроса. При этом спрос чисто внутренний - иностранные клиенты по-прежнему очень осторожны и аккуратны в тратах. Может ли это быть локальным и очень кратковременным сигналом? Вполне, тем более что уже с середины осени не исключается новая волна провала потребительской активности.

Доллар США ослаб сегодня, и это нормально, учитывая, что с ним происходит на мировом валютном рынке. Доллар к вечеру спустился до 73,57 руб., но все так же остается в стратегически верном и комфортном диапазоне 73-75 руб. Есть шанс, что в среду мы увидим еще какое-то ослабление позиций американской валюты, но слишком резкого снижения ждать не имеет смысла. Евро слегка дешевеет и стоит 88,22 руб., сохраняясь внутри рамок 88-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»