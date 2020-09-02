ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 2 сентября в коридоре 1260-1285 пунктов

Во вторник, 1 сентября, основные европейские площадки закрылись разнонаправленно, американские биржи завершили торги ростом. Вслед за США вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,30%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,26%. Среди лидеров роста – «НЛМК» (+4,4%) и «ИнтерРАО» (+3,96%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,76%.

Утром среды основные торговые площадки стран АТР торговались по-разному, Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 543 п., на 0,45% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя исторический максимум. Неопределенность на рынках в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2945-3005 пунктов, по индексу РТС — 1260-1285 пунктов.

Вслед за акциями накануне укрепился и рубль. По итогам дня на Московской бирже доллар подешевел до 73,5775 руб. (-49,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 87,6600 руб. (-72 коп.). Более быстрое снижение евро связано с падением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1935 до 1,1910. Утром нефть торговалась с повышением к уровню закрытия предыдущего торгового дня, это создает благоприятный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 72,8-74,3 руб., для европейской валюты — 86,8-88,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»