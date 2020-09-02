ИАЦ «Альпари»: Курс доллара снизился до 73,50 руб.

Во вторник, 1 сентября, торги по рублевым парам завершились падением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,67%, до 73,57 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 87,66 руб., фунт/рубль — на 98,53 руб. За шесть дней нацвалюта подорожала к доллару на 3,48%, до 73,36 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне подорожавшей нефти и общего ослабления доллара США на торгах в Азии. Цены на нефть продолжают оказывать существенное влияние на рубль, которые поддерживаются сильными данными по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг КНР.

Из Китая положительный настрой передался и внутреннему валютному рынку. Российская валюта удерживала позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии, даже несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок к закрытию торгов.

Доллар получил поддержку на американской сессии после выхода статистики в США. Производственная активность в США выросла более быстрыми темпами в августе. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле (прогноз был 54,5). Значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Производственный сектор смог продолжить восстановление, несмотря на летний всплеск коронавирусной инфекции COVID-19.

В среду, 2 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $45,90 за баррель. Техническая картина благоприятная для продолжения роста цен до $47,75. По паре доллар/рубль ожидаю снижение в район 72,70 руб., несмотря на то, что Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа, чье имя не называется. Рост котировок выше 74,15 руб. отменит сценарий на укрепление российской валюты.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»