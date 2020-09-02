«Фридом Финанс»: В фокусе Детский мир и аукционы ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги НЛМК (+4,08%). Продолжили коррекцию акции Тинькофф Банк (-3,78%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,50 при довольно низкой торговой активности.

Минфин проведет аукционы ОФЗ. На этот раз будет предложена среднесрочная «инфляционная» бумага, а также ОФЗ 26228 с погашением в 2030 году. Успех размещения бумаги с индексируемым купоном не вызывает сомнений. Неделю назад спрос был около 300 млрд руб., и треть объема Минфин удовлетворил, хотя и с небольшим дисконтом к рынку. «Длинная» ОФЗ размещается в последнюю очередь. Рубль укрепился, но спрос может быть заметно меньше, и не исключено, что и на этот раз не обойдется без дисконта к рынку. Игроки спекулятивно покупали бумагу всю предыдущую неделю, и сейчас ее доходность находится в районе 6%. Заметный спрос был бы на уровне 6,10-6,15, как у бумаг с погашением на год-два позднее.

Система (+0,59%) готова к продаже доли в Детском мире (-2,59%). На наш взгляд, новость позитивна для обеих компаний. Детский мир – один из лучших офлайновых ритейлеров непродовольственных товаров. Вместе с тем компания успешно развивает и онлайн-сегмент. Рост годовой выручки с 2018 года составлял около 15%, но так же продажи увеличивались в августе. Позитивным драйвером их обеспечили меры социальной поддержки семей. Рентабельность EBITDA держится в диапазоне 15-20%. Выход Системы из капитала Детского мира снижает риски, связанные с этим акционером. В то же время не исключена скупка и поглощение крупными игроками. Целевая цена – 145 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Из негативных факторов внешнеполитическая обстановка и техническая картина. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50-74,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2920-2970 пунктов.