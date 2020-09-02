ПСБ: Спрос на ОФЗ продолжает восстанавливаться

Спрос на ОФЗ продолжает восстанавливаться на фоне отсутствия новых признаков эскалации геополитических рисков при сохранении оптимизма на внешних рынках.
Российские рублевые госбумаги вчера продолжили коррекционный рост – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. – до 5,21% годовых, 10-летних – на 2 б.п. – до 6,06% годовых. Отсутствие новых явных признаков эскалации геополитических рисков при сохранении оптимизма на внешних рынках вернуло спрос на ОФЗ, которые выглядели перепроданными. По-прежнему считаем доходность долгосрочных ОФЗ выше 6,0% привлекательной на фоне сохраняющегося нейтрального диапазона ставки ЦБ 5,0%-6,0%; ожидаем достижения данного уровня (6,0%) по 10-летним ОФЗ в ближайшее время.
Пользуясь возвращением спроса на ОФЗ, Минфин сегодня будет размещать сразу 2 выпуска – 6-летний флоутер (в объеме остатков) и классический 10-летний выпуск (на 33,7 млрд. руб.). Ожидаем, что спрос по-прежнему будет сосредоточен во флоутере, где основными покупателями остаются локальные инвесторы.
В сегменте евробондов вчера наблюдалось снижение доходностей практически по всем бенчмаркам суверенных бумаг ЕМ вслед за UST: доходность американских 10-леток снизилась на 4 б.п. – до 0,67% годовых. Позитивные данные по макростатистике США несколько ослабили беспокойства инвесторов в необходимости новых масштабных программ QE и разгона инфляции. Доходность российского банчмарка снизилась вместе с рынком (-2 б.п. – до 2,38% годовых). По размеру кредитного спрэда (170 б.п.) доходности российских бумаг выглядят справедливо; дальнейшая динамика останется в высокой зависимости от базовой кривой UST.