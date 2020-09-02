ПСБ: Сдержать рост рынков способна геополитика и усиление политической борьбы на фоне выборов президента США

В середине недели на глобальных рынках сохраняются позитивные настроения. Росту индексов S&P 500 и Nasdaq до новых исторических максимумов способствует восходящая динамика акций технологического сектора во главе с Apple. Компания запросила у поставщиков как минимум 75 млн Iphone c технологией 5G, а Zoom на 30% повысила свой прогноз по выручке по итогам года.

На рыночный сантимент повлияли и неплохие данные по деловой активности в секторе промышленности Европы. За исключением Испании и Франции PMI остались выше уровня в 50 пунктов, что сигнализирует о продолжения восстановления. Индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (ISM) в августе составил 56 пунктов – максимум с ноября 2018 года (54,2 пункта в июле). Сохранить «бычий» настрой позволяет информация об успехах в разработке вакцины, которая может быть получена ранее озвученных сроков, и меры поддержки. На следующей неделе, вероятно, в Конгрессе США будут подвижки в принятии нового пакета стимулирования экономики, что благоприятно воспримут участники рынков. О необходимости новых фискальных стимулов вчера заявил министр финансов С. Мнучин.

Сдержать рост способна геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США. В фокусе и динамика распространения коронавируса в мире. Пока же нивелировать опасения позволяет относительно неплохая макроэкономическая статистика, но PMI в сфере услуг Европы могут оказаться слабее, а в США рынок труда перестает выглядеть стабильно. Соответствующая статистика будет опубликована в четверг и пятницу.

Сегодня настроения на мировых рынках скорее позитивные. Азиатские фондовые площадки показывают смешанную динамику, а фьючерсы на индексы в США и Европе торгуются в зеленой зоне. Сегодня в центре внимания данные ADP по рынку труда США.

Вчера индекс МосБиржи (+0,3%) смог показать умеренный рост. Сильную динамику по итогам торгов продемонстрировали бумаги металлургического и горнодобывающего секторов. Сегодня в ходе торгов, учитывая оптимистичные настроения на глобальных рынках, индекс МосБиржи способен протестировать отметку в 3000 пунктов и предпринять попытку вернуться в диапазон 3000-3050 пунктов. Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Полиметалла.