Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 4 703,1099 руб/1 г золота и 68,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 703,1099 руб.

1 грамм серебра - 68,3400 руб.

1 грамм платины - 2 247,5200 руб.

1 грамм палладия - 5 377,4800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,6100 р. (1,26%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4400 р. (5,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,7700 р. (1,85%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 214,1602 р. (4,15%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







