Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 4 703,1099 руб/1 г золота и 68,3400/1 г серебра
2 сентября 2020
ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 703,1099 руб.
- 1 грамм серебра - 68,3400 руб.
- 1 грамм платины - 2 247,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 5 377,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
58,6100 р. (1,26%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,4400 р. (5,30%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,7700 р. (1,85%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
214,1602 р. (4,15%).
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