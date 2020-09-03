ПСБ: Рынок и рубль понесли потери

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков. Кроме геополитических рисков, давление на российские акции в ходе сессии оказала ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне отчета Минэнерго США по запасам, ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 45 долларов за баррель. При этом динамика западных фондовых площадок несколько сдерживала продажи. Так, в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 2,1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,5% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,6%, отступив в район 2957 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции бумаги Полиметалла и Системы, потери которых превысили 3%. Лучше рынка торговались Магнит и X5 Retail Group, рост которых составил 2,4% и 2,3% соответственно. Отметим, что в ходе торгов индекс МосБиржи предпринимал попытку преодоления отметки 3000 пунктов. Однако рост геополитических рисков активизировал продажи в наших акциях, в результате чего рынок к закрытию вплотную подошел к отметке 2950 пунктов. Учитывая сложившуюся ситуацию, уже завтра индекс МосБиржи может предпринять попытку отступления под эту отметку. Однако, улучшение внешнего фона уже в ближайшие сессии может вернуть покупателей в российские бумаги, в частности за счет желания части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.



На валютной секции Московской биржи рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 2,7%, поднявшись в район 75,5 рубля, евро прибавил 1,9%, торгуясь выше 89 рублей. Отметим, что давление на национальную валюту оказали, как отступление цен на нефть, так и динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем к вечеру также несли потери. При этом на рубль пришелся основной удар со стороны геополитических рисков. Все это позволило паре доллар/рубль вновь преодолеть верхнюю границу коридора 70-75 рублей, над которой она не смогла закрепиться на прошлой неделе. Несмотря на это, к концу недели возможны попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может попытаться вернуться в район 46 долларов за баррель.