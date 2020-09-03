«Фридом Финанс»: На ближайшей сессии РТС поднимется выше 1260 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Российский рынок сегодня под давлением. Индекс РТС провалился до минимальных отметок с начала августа, а доллар и евро на торгах прибавили по 1,7 и 1,5 рубля соответственно.

Все это происходит вопреки поддержке внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 2% в Европе и порядка 0,5% в США. Слабая коррекция в нефти (около 0,5%, но по-прежнему не ниже планки $45) вызвана противоречивой статистикой по рынку труда в Америке. При этом спрос на акции развивающихся стран в среднем вполне умеренный. Волатильность в индексе MSCI Emerging markets составляет около 0,5%.



РТС упал ниже 1240 пунктов впервые с 3 августа. В моменте падение превышало 2,5%. При этом объем сделок в индексе далек от экстремальных значений и под вечер не доходит даже до средних по августу. Это может говорить о том, что падение связано с действиями небольшого числа игроков, и уже в четверг мы увидим отскок. Пока влияние медведей на динамику рынка выглядит довольно ограниченным. Мы ожидаем, что на ближайшей сессии РТС поднимется выше 1260 пунктов. В случае усиления внешнего негатива снижение доведет рынок не ниже планки 1230 пунктов.



Индекс Мосбиржи также сегодня снижается, но существенно слабее, чем долларовый РТС, не более 0,5% вниз. Рублевую стоимость российских акций поддерживает на плаву ослабевший рубль, который теряет около 2% к ключевым валютам. Индекс Мосбиржи ушел ниже минимумов 5 и 10 августа, но позднее немного скорректировался. Поддержкой для рынка может стать отметка 2950 пунктов. На ближайшей сессии ожидаем отскок вверх не выше 2970 пунктов. Если возобладают негативные сценарии, то рынок может пойти на 2920 пунктов впервые с конца июля.



Несмотря на мрачный общий фон, в отдельных бумагах сегодня наблюдается довольно сильная динамика. Расписки X5 Retail Group прервали затяжное падение, которое длилось 6 сессий подряд и сократило стоимость компании более чем на 10%. Сегодня бумага поднялась сразу на 2,3%.



Текущее значение бумаги выглядит вполне равновесным на коротком горизонте. Мы ожидаем боковой тренд в расписках в ближайший месяц, после чего не исключен новый подъем интереса со стороны инвесторов. Стимулом для покупок могут стать данные о росте продовольственной инфляции в России, а также постепенное восстановление располагаемых доходов населения.



Рубль, как уже говорилось выше, сегодня не в лучшей форме. Доллар с 73,6 за единицу подскочил сразу на 75,5 и позднее закрепился выше 75. Евро с 87,7 вырос до 89,3 и позднее стабилизировался около 89. Дальнейшая ситуация будет развиваться в зависимости от новостного фона. Объемы торгов сегодня выше среднего. Доллар вполне способен протестировать на этой неделе 76, а евро уйти за 90. Однако в базовом сценарии мы ожидаем в четверг отскок вниз в обеих парах на 30-50 копеек.