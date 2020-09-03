ИАЦ «Альпари»: Рынок завис в нерешительности

Рынок акций завершает второй торговый день сентября в смешанных чувствах. Не сказать, что «медведи» машут кулаками направо и налево, но продолжать покупки инвесторы явно не спешат. Индекс МосБиржи к вечеру балансирует около 2960 пунктов, почти не меняясь с момента старта торгов. Зато индекс РТС падает более чем на 3% и успел спуститься к 1232 пунктам.

Если в нефти продолжится снижение — рынок, по всей видимости, переоценил свои силы и ищет точку опоры, — завтра на рынке развернутся более конкретные продажи.

Сегодня в «зеленой» зоне удавалось закрепиться бумагам «Магнита». Здесь идет отскок от снижения ранее, акции нужно восстановиться к 4610 руб., чтобы отменить локальней нисходящий сценарий. Дальше начнется работа по выходу из «боковика».

Акции «ПИКа» обновляют максимумы на уровне 532,4 руб. и выглядят вполне неплохо. «ПИК» — основной выгодополучатель от глобального понижения ставок, которое тянет за собой снижение и ипотечной ставки тоже, поэтому фундаментальная опора у этого ралли точно есть. Технически же, неплохо было бы увидеть консолидацию в районе 525 руб., чтобы иметь возможность для дальнейшего выкупа бумаг.

Минфин сегодня провел запланированные аукционы по размещению ОФЗ, и они прошли в целом нейтрально. Например, выпуск 26228 привлек 27,8 млрд руб. при спросе в размере 34,9 млрд руб. Это неплохо, а параметры размещения подтверждают, что ведомство оценивает внешний фон, но продавать госдолг по любой цене все еще не готово. Что ж, позиция Минфина была известна и ранее.

Доллар США к вечеру продолжает наступать и дорожает, торгуясь по 75,69 руб. Отойдя на шаг назад, видно, что гринбек вернулся в свой комфортный торговый коридор 73-75 руб., где ему самое место. Поэтому на локальную качку вряд ли стоит обращать внимание. Евро оценивается в 89,01 руб., чуть прибавляет, сохраняясь внутри диапазона 87-89 руб. Все на своих местах.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»