«Фридом Финанс»: ФРС и макростатистика стимулируют рост

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 сентября американские фондовые индексы завершили уверенным ростом.S&P 500 и NASDAQ обновили максимумы, поднявшись на 0,75% и 1,39% соответственно. Индекс широкого рынка достиг 3526,6 пункта. Dow Jones повысился на 0,76%. Поддержку рынку оказали «голубиный» настрой члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, сильные данные по деловой активности и ралли в технологическом сектора, которое возглавила Apple. В числе лидеров по итогам вчерашних торгов оказались сектор ИТ (+1,9%) и обрабатывающая промышленность (+2,7%). В аутсайдеры попали сектора коммунальных услуг (-1,1%) и здравоохранения (-1%).

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно повышательная динамика. Триггерами «бычьих» настроений выступает рост индексов PMI в США и ожидание новых стимулов ФРС. Одна из руководителей американского регулятора Лейл Брейнард в ходе своего выступления указала на необходимость принятия в ближайшие месяцы новых мер для восстановления экономики, стимулирования занятости и инфляции.

Поддержку рынку также оказывает заявление одного из ведущих экспертов по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи о том, что работа над вакциной от COVID-19 может быть закончена раньше намеченных сроков. По его словам, при получении позитивных промежуточных результатов испытаний регулятор может сократить период третьей фазы исследований и одобрить использование препарата.

Переговоры по пакету фискальных стимулов по некоторым признакам сдвинулись с мертвой точки. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз вчера сообщил о «реальном прогрессе» в диалоге по этому вопросу. По словам г-на Медоуза, республиканцы представят новый вариант законопроекта на следующей неделе.

Ключевые фондовые индексы АТР завершили торги вторника преимущественно в плюсе. Японский Nikkei вырос на 0,5%, китайский CSI300 — на 0,04% а гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%. Европейский Stoxx 50 прибавляет 2,15%.

Спрос на безопасные активы снижается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,68%. Золото подешевело на 0,2%, до $1965. Фьючерс на Brent торгуется около нуля на отметке $45,3. Аппетит к риску сильный. Мы ожидаем, что индекс S&P500 стартует в зеленом секторе около отметки 3551 пункт.

Сегодня будут опубликованы августовские данные по динамике занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP. Прогноз предполагает рост числа новых рабочих мест до 950 тыс. Выйдет статистика по динамике промышленных заказов в июле (прогноз: рост на 6% м/м) и еженедельная информация по запасам сырой нефти (прогноз: снижение на 1,88 млн).

Результаты за второй квартал сегодня представит Brown Forman (BF.B) – один из крупнейших производителей спиртных напитков в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает падение выручки и скорректированной EPS на 11% и 23% соответственно на фоне ослабления спроса в период пандемии. По сравнению с результатами первого квартала динамика показателей ухудшится.

Квартальный отчет опубликует одна из крупнейших непродуктовых розничных сетей Macy`s (M). Согласно предварительным данным, выручка компании составит $3,46 млрд, скорректированная EPS будет на уровне $1,8. Финансовые показатели ретейлера находятся под давлением ввиду закрытия магазинов в период карантинных ограничений и массового перетока покупателей в онлайн.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на отметке 17 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит сильно. Его котировки в очередной раз обновили максимумы на объемах торгов незначительно ниже среднего. При этом налицо признаки краткосрочной слабости. MACD остается на положительной территории, но индикатор RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности, что усиливает вероятность скорой коррекции. Вместе с тем S&P500 закрепился на уровне 3360 пунктов, который выступает для него ближайшей поддержкой. С учетом этого полагаем, что ближайшая коррекция может быть небольшой и котировки не уйдут ниже 3360 пунктов.