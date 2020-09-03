«Фридом Финанс»: В лидерах роста – Газпром

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,5% при повышении индекса S&P 500 и нефтяных цен в среднем на 0,8%. Вероятно, относительно низкие темпы прироста фондового сектора на фоне сравнительной слабости экономического восстановления — это общая проблема для стран, воздерживающихся от активизации мер монетарно-бюджетного стимулирования. Для примера, с марта французский САС40 вырос на 13%, в то время как фондовые индексы США, КНР, Японии, Южной Кореи прибавили 23-35%.



В лидерах роста, как и накануне, акции Газпрома. Позитивную динамику в них обеспечила новость о том, что корпорация за август добыла около 34,4 млрд куб. м газа. Это максимальный показатель за последние четыре месяца. В том же месяце 2029-го было добыто 36,44 млрд куб. м, но сокращение производства замедляется. За август снижение составило только 5,7% г/г против 10,6% г/г в июле. Полагаю, что вышедшие данные будут способствовать повышению прогноза чистой прибыли и дивидендов Газпрома за 2020-й, что повлечет за собой пересмотр в сторону увеличения таргета по акциям компании до конца года.



В целом сегмент ТЭК по-прежнему выглядит слабо из-за ухудшения инвестиционного фона под влиянием публикаций в СМИ и отдельных действий регуляторов. В частности, стоит отметить появившуюся около месяца назад информацию о том, что Минфин разослал в профильные министерства законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход для нефтяных компаний, который позволит дополнительно собрать с них около 200 млрд руб. за три года. Предлагаемые изменения касаются прежде всего Газпром нефти и Роснефти. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что федеральный бюджет в 2019 году недополучил 213 млрд руб. из-за введения НДД, а в текущих условиях не время применять ставки налогов, нацеленные на увеличение добычи нефти.

С учетом эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках сегодня вновь преобладают шансы на закрытие в зеленом секторе.

Ожидаем закрытие в диапазоне 2940-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. Цели для пар USD/RUB и EUR/RUB по итогам дня: 74,35-72,40 и 87,05-88,40 соответственно.