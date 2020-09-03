ПСБ: Санкционные риски и снижение нефтяных цен давят на рынок рублевых облигаций

Цены рублевых облигаций в среду снизились из-за роста санкционных рисков после заявления немецких властей об отравлении А. Навального. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,17% годовых (+11 б.п.).

Минфин РФ успел провести аукционы по размещению нового госдолга в рекордном объеме до ухудшения ситуации на рынке. Ведомство продало 6-летний флоатер ОФЗ 29014 с привязкой по доходности к RUONIA на 188 млрд руб. при спросе 315 млрд. На втором аукционе были проданы 10-летние ОФЗ 26228 с фиксированным купоном на 27,8 млрд руб. при спросе 34,9 млрд руб. Премия по доходности к закрытию вторника составила 3 б.п., что соответствует тактике Минфина по размещению госдолга.

Сегодня ожидаем, что рублевые облигации продолжат снижаться в цене. Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться к верхней границе диапазона 6,10 – 6,20% годовых. Давление на рынок оказывают санкционные риски, снижение цен на нефть, ослабление рубля.

Реакция российских евробондов на инцидент с А.Навальным была нейтральной. Доходность Russia`29 осталась на уровне 2,35% годовых. Устойчивость российских евробондов к росту геополитических рисков мы связываем с отсутствием планов по размещению нового валютного госдолга, а также с усилением спроса на евробонды развивающихся стран после выхода Global PMI mfg. Индекс вырос до 51,8 пунков по сравнению с 50,6 в июле, продемонстрировав улучшение конъюнктуры в мировой промышленности.