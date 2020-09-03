ИАЦ «Альпари»: «Новичок» усилил ослабления рубля

В среду, 2 сентября, по итогам дня рубль резко подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль подскочила на 2,49%, до 75,41 руб., евро/рубль — на 1,92%, до 89,34 руб., фунт/рубль — на 2,02%, до 100,52 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро, несмотря на утреннее повышение нефтяных котировок. Рубль начал дешеветь в первой половине дня на фоне укрепления доллара, обвалился на американской сессии. Он негативно отреагировал на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, что Алексея Навального отравили в РФ веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия. У инвесторов сразу нарисовалась картинка, в которой ЕС и США готовят новые санкции против РФ. Мозг быстро принял решение и дал команду – «СРОЧНО продавай рубль».

На новостях пара доллар/рубль повысилась до 75,72 руб. Давление на рубль еще усилилось из-за того, что нефть упала на 3% ($44,18) из-за укрепления доллара США на рынке.

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей боевой отравляющей системы «Новичок» заявил, симптомы при отравлении «Новичком» совершенно другие. Если бы Навальный был отравлен этим веществом или чем-то подобным, то «через 10 минут, то есть еще до самолета, его бы не стало».

Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, заявил спикер фракции по международным делам Юрген Хардт.

По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося и ждет ответа от Германии на соответствующий запрос Генеральной прокуратуры России по ситуации вокруг Алексея Навального.

Динамика нефтяных котировок временно отошла на второй план. Пока ситуация не стихнет с Навальным, рубль останется под давлением. Если ЕС пойдет на санкции, то они будут направлены против конкретных физических лиц или организаций, поэтому они окажут ограниченное влияние на российскую экономику и курс рубля. Тем не менее возросли риски ослабления рубля к доллару до 77,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»