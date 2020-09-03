ПСБ: Настроения на рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Сегодня, несмотря на внешний фон, в начале сессии в российских акциях могут преобладать продажи на сохранении геополитических рисков. Сегодня с утра рубль вновь может оказаться под давлением, чему поспособствует ситуация на рынке энергоносителей, а также ослабление валют развивающихся стран. Усиление санкционных рисков, снижение нефтяных цен и ослабление рубля оказывают давление на рынок рублевых облигаций. Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может сместиться к верхней границе диапазона 6,10 – 6,20% годовых



Добыча Газпрома (ПОКУПАТЬ) в августе выросла к июлю на 7% на максимальном за год экспорте - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Мы видим постепенное оживление на газовом рынке, цены начали восстанавливаться к уровням начала года. Наращивание добычи на фоне роста экспорта для Газпрома позволит улучшить финансовый результат в 3 кв. Ожидается, что экспорт Газпрома в Европу в этом году будет на уровне 170 млрд куб. м.

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