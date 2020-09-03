«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 3 сентября в коридоре 1220-1245 пунктов

В среду, 2 сентября, основные западные фондовые индексы уверенно росли. Вопреки общемировой тенденции российские акции снизились после официального сообщения правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок». По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,62%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 3,11%. Среди лидеров снижения – «Система» (-3,25%) и «Полиметалл» (-3,19%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,59%.

Утром четверга рынки стран АТР торговались разнонаправленно, Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 568 п., на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренние торги в Азии задают нейтральный внешний фон, однако давление на рынок акций может продолжиться из-за опасения новых санкций, связанных с отравлением Навального. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2925-2985 пунктов, по индексу РТС — 1220-1245 пунктов.

Вслед за акциями и по тем же причинам, из-за сообщения о “Новичке”, снизился и рубль. Его падению также способствовало снижение нефтяных котировок. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,4100 руб. (+183,25 коп.). Европейская валюта выросла до 89,3450 руб. (+168,5 коп.). Утром четверга нефть торговалась с незначительным понижением к уровню закрытия предыдущего торгового дня, давление на рубль сегодня может быть продолжено по геополитическим причинам. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,7-76,2 руб., для европейской валюты — 88,5-90,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»