«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,2%, лишь немного отыграв вчерашние потери, несмотря уверенную позитивную динамику на американских фондовых площадках. Давление на отечественный рынок оказывает снижение цен на нефть. На наш взгляд коррекция нефтяных котировок связана с тем, что их рост в последние месяцы заметно опередил фактическое восстановление спроса. Сезонные факторы для рынка нефти также неблагоприятны. В сезон ураганов США успешно восполняют спад добычи за счет импорта. На нефтегазовый сектор крупнейшего мирового потребителя негативно воздействует фактор завершения фискального года и отраслевые риски, связанные с природными аномалиями. Эти технические и фундаментальные факторы останутся значимым препятствием для роста нефтяных цен в течение месяца.

Позитивным фактором является информация о том, что в США начинается раунд «точечной» отраслевой поддержки спроса. Это свидетельствует о том, что реализованные в текущем году меры монетарного стимулирования американские регуляторы считают достаточными и успешными. Это будет снижать дефляционные опасения рынка. Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин ведет переговоры с лидером демократов, спикером Конгресса Нэнси Пелоси о предоставлении экономике пакета фискальных стимулов на сумму, ориентировочно составляющую $500 млрд. В числе приоритетов для Минфина США – поддержка сферы услуг и туристической отрасли, а также стимулирование малого бизнеса, в том числе посредством программы защиты зарплаты, Paycheck Protection Program (PPP). Эта информация позитивна для индустрии авиаперевозок и связанных с ней бизнесов. Стало известно о восстановлении авиасообщения между Россией Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Эта новость способствовала росту акций Аэрофлота на 1%.

Защитные свойства вслед за бумагами других ретейлеров сегодня демонстрируют акции Ленты. Впрочем, поводом для их роста стала новость об организации компанией экспресс-доставки. Вчера аналогичная информация поддержала акции X5 и Магнита. Активная реакция рынка на подготовку ретейлеров к возобновлению ограничительных мер в связи с пандемией — дополнительный фактор усиления оценочных рисков для покупателей.

Хуже рынка торгуются акции Татнефти. Учитывая текущее снижение цен на энергоносители, рынок настороженно воспринимает информацию о планах компании в ближайшие годы вложить в создание крупного нефтегазохимического комплекса в Татарстане около 570 млрд руб. Этот показатель сравним по размеру со всей анонсированной в конце 2018 года стратегической программой развития компании объемом 1,162 трлн руб. без НДС. Впрочем, риски значимого наращивания инвестиций уже учтены в оценке справедливой стоимости акций Татнефти.

Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, сегодня преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов останется в диапазоне 2910-2980 пунктов. Ориентиры на закрытие для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,65-76,35 и 88,50-89,95 соответственно.