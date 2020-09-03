Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 сентября: 4 675,6099 руб/1 г золота и 65,7900/1 г серебра
3 сентября 2020
ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 675,6099 руб.
- 1 грамм серебра - 65,7900 руб.
- 1 грамм платины - 2 222,6399 руб.
- 1 грамм палладия - 5 350,0000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,4999 р. (0,58%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5500 р. (3,73%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,8800 р. (1,11%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,4800 р. (0,51%).
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