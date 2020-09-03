«Фридом Финанс»:Приближение начала вакцинации придает уверенность «быкам»

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Американские индексы завершили торги 2 сентября на мажорной ноте. S&P 500 и NASDAQ финишировали на рекордных уровнях, поднявшись на 1,54% и 0,98% соответственно. Индекс широкого рынка остановился на отметке 3580,8 пункта. Dow Jones прибавил 1,6%. Инвесторы проигнорировали смешанную макростатистику, сосредоточив свое внимание на новостях о сроках вывода на рынок вакцины от COVID-19, а также о продолжении переговоров относительно новой программы фискальных стимулов. Лидерами роста по итогам вчерашних торгов стали сектора коммунальных услуги (+3,1%) и недвижимости (+2,2%). В числе отстающих оказались ИТ (+0,9%) и энергетический сектор (-0,4%).

Сегодня на мировых фондовых площадках преобладают позитивные настроения. Покупательскую активность стимулируют новости о скором начале вакцинации от COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний США уведомили руководителей медицинских организаций о том, что вакцины для медицинских работников и других категорий специалистов, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, могут стать доступны в конце октября или начале ноября. Это повышает вероятность ускоренного одобрения вакцины.

Росту способствуют также новости о принятии стимулирующей экономику программы объемом 100 млрд евро во Франции и сообщения об одобрении партией Ангелы Меркель инициативы увеличить бюджетный дефицит Германии в 2021 году для расширения мер поддержки ее экономики.

На динамику торгов в КНР оказало давление решение США установить ограничения для китайских дипломатов. Согласно новым правилам, они должны будут получить разрешение для посещения американских университетов и местных органов власти. Кроме того, администрация Трампа продолжает обсуждать форму и дату блокировки WeChat и TikTok. Решение может быть принято в конце сентября, и, как ожидается, на американские компании оно практически не повлияет.

Ключевые фондовые индексы АТР завершили торги четверга разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,94%, китайский CSI300 снизился на 0,55%, гонконгский Hang Seng потерял 0,45%. Европейский Stoxx 50 растет на 1,42%.

Спрос на безопасные активы снижается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,66%. Золото дешевеет на 0,3%, до $1936. Фьючерс на Brent снижается на 1,5%, до $45,2. Аппетит к риску сильный. Мы ожидаем, что индекс S&P500 откроется у отметки 3568 пунктов, а сильные данные о динамике числа заявок на пособие по безработице позволят ему вырасти на 0,5-0,6%, до 3598-3602 пунктов по итогам дня.

Сегодня выйдет еженедельная статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает его снижение на 56 тыс., до 950 тыс. Также будут опубликованы августовский индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (прогноз: снижение до 57 пунктов) и композитный PMI (прогноз: рост до 54,7 пункта).

Результаты за второй квартал сегодня представит Campbell Soup Company (CPB) – один из крупнейших производителей продуктов питания в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост выручки на 16% при повышении скорректированной EPS на 22,5% благодаря повышенному спросу в период пандемии. Согласно общерыночным ожиданиям рынка в текущем квартале динамика показателей замедлится.

Также квартальный отчет опубликует Broadcom (AVGO). Прогнозируется рост выручки компании на 4,5% г/г, до $5,7 млрд, и повышение EPS на 1,5% г/г, до $5,24. Также инвестсообщество рассчитывает на улучшение результатов в поквартальном сопоставлении. Напомним, что по итогам января-марта выручка Broadcom выросла на 4,08%, а EPS составила $5,14.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до отметки 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит сильно, в очередной раз обновив максимумы на близких к средним объемах торгов. При этом мы видим признаки краткосрочной слабости. MACD остается на положительной территории, а RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности, что усиливает вероятность скорой коррекции. S&P500 закрепился на уровне 3360 пунктов, который выступит ближайшей поддержкой. С учетом этого полагаем, что ожидаемая коррекция окажется небольшой и котировки не уйдут ниже 3360 пунктов.