ИАЦ «Альпари»: Биржевые «медведи» очень нерешительны

На российском рынке акций в четверг снова видны «медведи», но, как и накануне, они все еще робкие и нерешительные. Продажи сдерживает позитивный внешний фон, хотя падающая в цене нефть не особенно радует участников торгов. В результате индекс МосБиржи снижается до 2921 пунктов и может отойти к 2915 пунктам в ближайшие часы. Индекс РТС чуть приподнялся после вчерашнего падения, но к вечеру начал снижение, падая к цели 1200.

Может быть, это «фактор «Новичка»? Вряд ли. И так понятно, что Западу хотелось бы иметь повод, чтобы усилить часть антироссийских санкций, но доводы какие-то слишком невнятные, да и впечатление создается, как будто им подсказывают из-за кулис. Тем не менее, история продолжает разворачиваться, и наблюдать за ней интересно.

В положительной зоне сегодня расписки «Ленты» — бумаги продолжают предпринимать попытки выйти за пределы «боковика» 200-212 руб., но успехами тут сложно похвастаться. В плюсе акции «Аэрофлота», инвесторы явно радуются открытию авиасообщения России с Эмиратами и Мальдивами. Глядя на курсы валют, эти направления все так же далеки от большинства россиян, как и ранее, но для авиаперевозчика сам факт открытия границ позитивен.

Доллар США вечером торгуется по 75,46 руб. и снижается после всплеска минувшим вечером и сегодняшним днем. Выделить что-то одно, вынуждающее рубль слабеть именно сейчас, невозможно: в клубке драйверов и «красная» нефть, и риски санкций, и восстановление доллара на мировом валютном рынке. Здесь же не стоит упускать из виду, что каждая волна ослабления рубля — приятный бонус Минфину, которому нужно сводить бюджет, а со слабой нацвалютой сделать это гораздо проще.

В результате, «американец» после вспышки волатильности может вернуться в коридор 73-75 руб., где ему и место. Евро торгуется по 89,22 руб. и остается в целевом диапазоне 88-89,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»