Комментарии «Фридом Финанс»: Прогноз по Qiwi – консолидация в диапазоне 1200-1230 рублей Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»: На зарубежных фондовых рынках сегодня наблюдается разнонаправленная динамика. Индексы США пытаются расти после данных о снижении числа первичных заявок по безработице, но игроки рынка все равно частично фиксируют позиции в крупнейших фишках IT-сектора. В итоге мы видим разброс по индикаторам от -1,7% в Nasdaq до +0,1% в Dow Jones. Европа, в особенности, Франция неплохо себя чувствует после объявления, что Париж потратит на поддержку экономики еще 100 млрд евро. Ключевые индексы ЕС растут от 0,5% до 1,5%. Индексы развивающихся стран в среднем теряют 0,5%.



В эту картину плохо вписывается нефть и золото, которые сегодня существенно теряют в цене, что закладывает негатив для российского рынка. Brent дешевеет на 2% на сообщениях о недозагрузке американских НПЗ (используется порядка 77% мощностей, а с сентября станет еще меньше в связи с уходом заводов на реконструкцию и окончанием автомобильного сезона). Нефть дошла до месячного минимума на отметке $43,2, после чего отыграла частично вверх на $44. Мы ожидаем, что до конца недели Brent снова закрепится в диапазоне $45,5-46,5.



РТС на этом фоне продолжает сдавать позиции, но уже более умеренными темпами, чем накануне. Сегодня индикатор опустился на 0,5%, подойдя к отметке 1220 в первый раз с 20 июля, но позднее отыграл ближе к 1230, что недалеко от месячных минимумов. В последний торговый день недели мы можем увидеть консолидацию на достигнутых отметках. Дальнейшего снижения рынка мы пока не ожидаем. В базовом сценарии увидим слабый рост в диапазоне 1230-1250 пунктов.



Индекс Мосбиржи слабеет на фоне отскока в рубле, снижаясь чуть быстрее РТС – до 1% вниз. Под вечер торги идут вблизи уровня 2930 пунктов. Это соответствует минимумам с первых чисел августа. Предпосылок для развития даунтренда мы пока не видим. В пятницу ожидаем коррекцию вверх выше 2950 пунктов.



В числе аутсайдеров сегодня металлурги: Мечел (-3,2%), Полюс (-3,1%), Полиметалл (-3%). Тон рынку задает вчерашнее сильное снижение золота и коррекция в других сырьевых сегментах. Унция основного драгметалла сегодня доходила до $1930, хотя еще три недели назад она стоила более $2000. Уровни цен чуть выше $1910 выглядят сейчас вполне устойчиво, поэтому более вероятным сценарием пока видится умеренный подъем или боковой тренд по золоту. При таком сценарии акции Полюса могут отыграть вверх не более 2%. Полиметалл, вероятно, останется на ближайших сессиях вблизи своих текущих значений.



IT-сектор сегодня тоже заметно корректируется. Яндекс теряет 2,4%, Qiwi 2,9%. Особенно драматично развивается ситуация в Qiwi, где шортисты уверенно ведут счет 10 сессий подряд, а если считать пару остановок во второй половине августа, то и все 16 сессий. Уверенным «дном» для данной бумаги нам видится отметка 1200 рублей за штуку. Ниже акции Qiwi вряд ли пойдут, но и покупать их в расчете на возврат к летним пикам (1550 рублей) сейчас не следует. На ближайшие недели прогноз по Qiwi – консолидация в диапазоне 1200-1230 рублей.



Российская валюта отыгрывает часть потерь к доллару и евро, которые она понесла накануне – в среднем не более 0,5%. Доллар остановился около отметки 75, евро немного ниже 89. В пятницу ожидаем увидеть доллар до 75,5, евро – до 89,5. eg

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