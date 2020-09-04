Комментарии ПСБ: Индекс МосБиржи ушел под тренд Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США. Так, в Европе к вечеру основные индексы, за исключением французского CAC40 (+0,3%), теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,1% и 2% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи снизился на 1,1%, отступив в район 2924 пункта. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Полюса и Яндекса, упавшие на 3,4% и 2,9% соответственно. Лучше рынка торговались Лента и Алроса, прибавившие более 1%. Отметим, что благодаря снижению последних сессии индекс МосБиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним. С технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой «быки» могут попробовать развернуть рынок.



На валютной секции Московской биржи рубль по отношению к основным мировым валютам смог отыграть часть потерь предыдущего дня. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, торгуясь чуть выше 75,2 рубля, евро потерял 0,3%, отступив к 89 рублям. Отметим, что на закрытии краткосрочных длинных позиций в американской валюте, в первой половине дня пара доллар/рубль уходила под 75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона позволило доллару отыграть большую часть потерь и вернуться выше данной отметки. Если «быкам» удастся удержать американскую валюту над данным уровнем, котоырй в текущий момент выступает ближайшей поддержкой, у них появится шанс на обновление локальных максимумов. Однако, с точки зрения фундаментальных факторов, мы не видим особых поводов для продолжения восходящей динамики. А в среднесрочной перспективе, в случае удержания нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов за баррель, существует высокая вероятность возвращения американской валюты в диапазон 70-75 рублей. eg

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