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ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

4 сентября 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, фактором давления на национальную валюту выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 44 долларов за баррель. С другой, динамика валют развивающихся стран будет способствовать покупкам в рубле. На таком фоне в начале сессии ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия четверга. В дальнейшем, в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран, американская валюта может протестировать отметку 75 рублей, выступающую ближайшей поддержкой. При этом динамику во второй половине дня определит блок статистики по рынку труда США, который задаст тон движению доллара на международном валютном рынке и, соответственно, скажется на паре доллар/рубль.

Напомним, что в четверг рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 75,3 рубля, евро потерял 0,1%, закончив день в районе 89,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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