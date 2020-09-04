Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 сентября: 4 692,7998 руб/1 г золота и 65,2700/1 г серебра
4 сентября 2020
ЦБ РФ с 4 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 692,7998 руб.
- 1 грамм серебра - 65,2700 руб.
- 1 грамм платины - 2 215,2600 руб.
- 1 грамм палладия - 5 566,0498 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,1901 р. (0,37%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5200 р. (0,79%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3799 р. (0,33%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
216,0500 р. (4,04%).
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