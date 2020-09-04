«Фридом Финанс»: Рынки продолжают сентябрьскую коррекцию

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индексы США проседают сегодня, теряя до 3%. Европа держится более уверенно, но тоже торгуется в красной зоне. Аппетит глобальных игроков к развивающим странам нисходящий: индекс MSCI Emerging markets в минусе на 0,5%.

Высокая волатильность сохраняется и на сырьевых площадках. Нефть марки Brent в течение сессии дешевеет более чем на 2%. Минимальная отметка сегодня – 43$. Это минимум с середины лета. Если торги закроются на текущих значениях, мы не исключаем дальнейшего падения до $42,3 в начале следующей недели. В базовом сценарии ожидаем отскок до конца текущего дня ближе к $44.

Российский РТС движется в общем тренде с европейскими площадками, отыгрывая слабую коррекцию. Была неуспешная попытка дойти вниз до 1210, но затем последовал отскок ближе к уровням закрытия четверга. Текущее значение 1220 выглядит неустойчиво. Рынок в моменте может показывать падение ниже 1200. От этого локального дна может начаться восстановление, которое придется уже на середину следующей недели.

Индекс Мосбиржи тоже слабо проседает, теряя в пределах 0,5%. Минимум дня – 2910, ниже которого рынок пойти не решился, но и существенного подъема мы пока не видим. В случае продолжения тренда на ослабление рубля мы закладываем на начало следующей недели закрепление индекса Мосбиржи вблизи 2960 пунктов. Это будет связано с эффектом валютной переоценки акций и не обязательно будет говорить об окончании коррекции.

В отдельных акция сегодня мы видим позитивную динамику у ТГК-2 (+2,7%), Новатэк (+2,6%) и Русала (+2,2%). Рынок в поисках нейтральных бумаг, которые могут служить защитой от политических рисков. Потенциал виден у ТГК-2, она сегодня отыграла треть своего августовского падения. Восстановительная динамика, на наш взгляд, может продолжиться и на следующей неделе. Подъем до 0,0046 за акции вполне вероятен. Это дает до 7% потенциального прироста.

В числе аутсайдеров сегодня вновь бумаги IT-сектора. Яндекс снижается на 2,2% от уровней четверга, Mail.ru group падает на 3,9%. Бумаги избавляются от спекулятивного навеса, образовавшегося этим летом. По нашим расчетам, Яндекс может до конца месяца проделать путь от нынешних 4800 рублей за акцию до отметки 4400, пока цена не будет стабилизирована.

У рубля сегодня относительно нейтральная динамика. Он падает в паре с долларом, но растет по отношению к евро. Это следствие разнонаправленных движений на Московской бирже и на международном межбанковском рынке. Евро довольно неожиданно отскочил к доллару до 1,18, хотя еще 1 сентября торговался по 1,20. В итоге рубль, который сегодня опустился до 75,5 по доллару, показывает небольшой рост до 89 по евро. В начале следующей недели мы не исключаем подъем обеих валют еще на 0,7-1 рубля.