ИАЦ «Альпари»: Первая неделя сентября заставила рынок «худеть»

К вечеру пятницы российский фондовый рынок слегка продает, но по-прежнему очень внимательно следит за конъюнктурой и внешними новостями. Уже поступила американская статистика по рынку труда в августе, и она весьма неплоха — это вытягивает заокеанские индексы в слабый плюс после распродаж накануне и позволяет нашим рынкам закрыться без резких потерь.

Индекс МосБиржи завершает неделю около 2927 пунктов и может далее стабилизироваться в широком коридоре 2900-2975 пунктов. За первую неделю сентября рублевый индикатор упал на 2,2%. Индекс РТС зацепился за уровень 1222 пункта, за прошедшую торговую неделю валютный бенчмарк просел на 4,25%.

Сегодня в плюсе удалось задержаться акциям «Новатэка» и «Полюс Золота». У последнего нет поддержки со стороны цен на драгоценный металл, но в данном случае после четырех дней яркого падения рынок просто выкупает бумагу, которая заметно подешевела. От области 17190 руб. тут действительно интересно с покупками, но инвесторы очень внимательно следят за конъюнктурой в золоте. Тройская унция, к слову, сегодня торгуется по $1931 и снижается в цене.

Список биржевых аутсайдеров возглавляют бумаги «М.Видео» с очередными колебаниями внутри «боковика» 550-592 руб. Пока не появится устойчивого потребительского спроса или глобальный рынок не развернется вверх, тут вряд ли случится что-то примечательное.

Доллар США вечером в пятницу торгуется по 75,30 руб. За эту неделю «американец» перешагнул через верхнюю границу среднесрочного диапазона 73-75 руб. Поначалу думалось, что в ослаблении рубля нашелся след «Новичка» и международного скандала по поводу отравления Алексея Навального, но, вероятно, тут большей частью «виновны» действия Минфина и Центробанка по сокращению размеров бюджетного дефицита. В результате за неделю доллар подорожал на 1,4%. Евро вырос в цене на полпроцента в паре с рублем и закрывает пятидневку около 88,82 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»