Комментарии Курсы валют ЦБ РФ на 5 сентября: 75,1823 руб/доллар США и 89,0384 руб/евро ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 75,1823 руб.

1 евро - 89,0384 руб.

10 китайских юаней - 109,9220 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2857 р. (0,38%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0969 р. (0,11%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4790 р. (0,43%) . dims

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