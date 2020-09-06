Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 сентября: 4 683,5000 руб/1 г золота и 64,8200/1 г серебра
6 сентября 2020
ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 683,5000 руб.
- 1 грамм серебра - 64,8200 руб.
- 1 грамм платины - 2 187,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 5 518,3901 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2998 р. (0,20%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4500 р. (0,69%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,7300 р. (1,25%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
47,6598 р. (0,86%).
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