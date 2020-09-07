ПСБ: Умеренное снижение на внешнем негативе

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок консолидировался у уровней предыдущего закрытия, несмотря на негативный внешний фон. Продажам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 второй день подряд продемонстрировали существенно снижение, упав на 1,7% и 2,7% соответственно. Также давление на наши бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 43 долларов за баррель. Несмотря на столь негативный внешний фон, к закрытию индекс МосБиржи потерял лишь 0,4%, удержав позиции выше 2920 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Мосэнерго и МосБиржи, потери которых превысили 1,5%. Лучше рынка торговались ТГК-2 и Новатэк, прибавившие 4,1% и 3,2% соответственно. Отметим, что в ходе прошедшей недели индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд и закрепился ниже отметки 3000 пунктов, которая в текущий момент выступает для рынка ближайшим сопротивлением. Из поддержек выделим отметку 2850 пунктов, к которой индекс МосБиржи может отступить на горизонте ближайших недель.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, достигнув района 75,4 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь в районе 89,2 рубля. Если неделей ранее американской валюте не удалось закрепиться выше 75 рублей, то текущую неделю она заканчивает выше данной отметки. Это может говорить в пользу продолжения роста. Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для ухода на более высокие уровни. Более того, текущая ситуация на рынке энергоносителей говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей.